Популярна співачка Тіна Кароль показала скандальний тренд, з яким увірвалася в " Тік-струм"

Тіна Кароль після пісні" Скандал " продовжує опинятися в центрі обговорень через свою витівку. Для того, щоб повністю привернути увагу до нової роботи, зірка вирішила зареєструватися в "Тік-Ток" і здалала власний челендж з колегою-артистом.

Наспівуючи воюю пісню, Тіна залізла на шию чоловікові, якого в мережі прозвали копією чоловіка Юлії Саніної. При цьому артистка не припинила виконувати композицію і всіляко рухалася в такт музиці, поки сам чоловік змушений був просто стояти. Настільки пікантний виступ викликав бурю обговорень в мережі.

"Нове відео в TikTok від королеви скандалу! Нова Тіна Кароль, нова музика, новий Скандал!» ,- сказано в повідомленні.

Користувачі мережі відразу відзначили схожість чоловіка з чоловіком співачки Юлією Саніної. Зі співачкою Кароль перебуває в хороших дружніх стосунках, що лише підігріло плітки:

"Тіночка, ви вже не відрізняєтеся від загальної маси...; А мужику пощастило😂на його шиї сидить ікон стилю😍; копія чоловіка Саніної, схоже; розумію що пісня звернення до Дану Балану))); чоловік знайомий. Пісня🔥; Тіночка не треба вилазити на мужиків; вона що бабуся Стара! Або вже їй в ченці йти, щоб відповідати вашим ярликам, постійно скорботної жінки!; до речі він схожий з хардкіс; Тиночка, навіщо на Юлі Саніної чоловіка залізла?😍😉».

Також у себе в Instagram артистка опублікувала відео, на якому була зібрана нарізка репетицій, які проходили перед зйомками кліпу. На відео зірка розучувала рухи і працювала з режисером-постановником.

"Практично вперше при придумуванні постановки танцю перестала думати про те, що хореографію потрібно адаптувати і спрощувати - говорить @dnndbdhdhdueuk. Танець в кліпі оснащений різними техніками з різних стилів. В одній з розмов, Тіна обернула наш стиль танцю в оболонку «Трініті», що я вважаю, досить близько до нашого результату», - залишила підпис до відео Тіна.

Нагадаємо, що Кароль після свого скандалу вразила словами про єдиного чоловіка: "а поки...".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль здивувала особистими кадрами з Даном Баланом на засніженій вулиці: "Скандал".

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