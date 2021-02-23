Популярна співачка Тіна Кароль здивувала оригінальним роликом із загадковим чоловіком

Після презентації свого кліпу "Скандал" Тіна намагається не зменшувати оберти і інтригувати мережу новими відео, в яких показує перетворення і оригінальні зміни образу в цілому. Нещодавно артистка також представила атмосферний ролик, відзнятий спеціально до її кліпу.

Найбільш примітним в кадрі є те, як до співачки ніжно торкається чоловіча рука. на її обличчі можна побачити оригінальний аксесуар з каменів і намистин темно-синього кольору. Як виявилося маска для обличчя Кароль була не проста-це образ від бренду Lory Sun.

Шанувальників зацікавила присутність чоловіка в кадрі, який стосується їх улюбленої виконавиці і не показує своє обличчя. Вгадуючи, чия це могла бути рука, багато хто згадав про дані Балана, з яким артистці приписують роман:

"А чия рука? Ваші припущення?; хай живуть розслідування чия ж це рука; Дан Балан чекає; ось і вам скандал на ніч, насолоджуйтеся!; Так-так, чоловіча рука скажіть, що це рука Дана😏 десь на Мальдівах напружився один Балан 😁; Фемінізм рулить😂 💪 🏻 🔥; оригінальне рішення, прикольно».

Тіна Кароль звикла виступати в одному стилі і вважала за краще робити це багато років, так як це створило їй певну репутацію. Проте, цього разу артистка відійшла від звичної манери виконання і вирішила кардинально змінити її. У кліпі» Скандал " зірка показує і говорить про сильну жінку.

Як виявилося, все було не так просто:

"Далі Кароль робить руками ріжки. Цей жест говорить про те, що сатана заточений в пеклі і не зможе принести людям шкоди 👽 #детальныйразборхореографии #символикавкліпетиникароль #освобождениед'яволаиеготриумф».

Нагадаємо, що Кароль після свого скандалу вразила словами про єдиного чоловіка: "а поки...".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль здивувала особистими кадрами з Даном Баланом на засніженій вулиці: "Скандал".

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