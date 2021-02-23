Популярная украинская певица Настя Каменских рассказала о неудачном опыте экспериментов со своим образом
Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новым постом в своем Инстаграм. На днях Каменских отправилась на съемки нового клипа, которые, по ее словам, длились больше суток. Для образа в клипе певице пришлось нарастить длинные ногти, однако, как выяснилось, Каменских оказалась к такому не готова.
«Девочки, у которых длинные ногти, как вы это делаете? Это и правда очень красиво и стильно, но лично мне неудобно», - рассказала певица.
Она поинтересовалась, как другим девушкам удается заниматься повседневными делами с такими ногтями, и призналась, что не смогла надолго оставить на себе стильный маникюр.
«Я продержалась 4 дня и поняла, что мой идеальный вариант - это короткий маникюр. А вообще, благодаря этому короткому опыту я ещё раз убедилась, как важно быть тем, кем хочется и носить то, что хочется, что нравится и что подходит именно вам. Потому что лучший тренд на все времена - это быть собой!», - добавила Настя.
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Она также показала снимок с длинными ногтями, а также фото со своим привычным натуральным маникюром.
«Когда ногти сами отрастают, ты привыкаешь постепенно к ним, а если сразу нарастить длинные то конечно это нереально», «Короткие ногти, мне кажется это очень нежно и красиво», «И мне не удобно. Люблю нежный, маленький и аккуратный маникюр», «Ага, а еще в туалет ходить с такими ногтями- целый квест», - делятся своим опытом девушки в комментариях к посту певицы.
Напомним, игривая Каменских повертела главной прелестью перед носом украинцев: "Потап одобряет?".
Как сообщала Politeka, изможденная Каменских поразила видом после многочасового испытания и поделилась откровением: "Не чувствую тела...".
Также Politeka писала, что в хите Каменских и Потапа звучит голос другой певицы, продюсер во всем признался: "Настя не успевала…".