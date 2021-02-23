Певица Настя Каменских зацепила публику за живое метким высказыванием и чувственными кадрами
Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, на котором предстала в соблазнительном образе (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Счастливая брюнетка покрутилась перед камерой в белом легком пиджаке и такого же цвета юбке или штанах с высокой талией (так как кадры обрезаны, невозможно разглядеть точнее). При этом одна пикантная деталь заставила поклонников сильнее прильнуть к экранам - Настя смело расхристила пиджак, сверкнув пышной "гордостью", "упакованной" в белый топ.
Судя по улыбке, Каменских ничуть не стеснялась показывать себя в нижнем белье, наоборот, ей есть, чем гордиться, а чувства переполняют настолько, что хочется срочно с кем-то поделиться - и пусть это будет 5-миллионная аудитория ее Инстаграм-блога.
"Чувства. Именно они делают нас живыми. Пусть ваше сердце всегда будет наполнено самыми прекрасными из них 🤍", - подписала кадры Настя.
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Менее чем за час пользователи поставили десятки тысяч "лайков", а некоторые прокомментировали увиденное:
"Как же мне нравится эта песня. 💯 Правда)😍"
"Пусть каждый испытывает только приятные чувства😍"
"Мои новые отношения осознанные привели к таким переменам в жизни) понимаю и согласна с каждым словом 🙌❤️"
"ты такая красивая🔥"
"Потап одобряет?"
Ранее мы рассказывали, Каменских заинтриговала публику, рассказав о съемках нового клипа.
"Мы снимали клип более 24 часов нон-стоп! Я очень устала и сегодня отхожу😅😂 но вся та красота, которую мы создали для вас, этого стоила! Видела некоторые отснятые кадры и это просто 🔥", - поделилась звезда.
Напомним, в хите Каменских и Потапа звучит голос другой певицы, продюсер во всем признался: "Настя не успевала…".
Как сообщала Politeka, Каменских обрезала свои фирменные кудри и сделала каре с челкой, ей идет.
Также Politeka писала, что Каменских в домашнем свитере и без макияжа засветила, кто живет в их с Потапом доме: "Есть третий лишний".