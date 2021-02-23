Тина Кароль впечатлила новым «скандальным» образом в роскошном вечернем наряде

Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм.

Кароль продолжает промоушен своего нового клипа на песню «Скандал». Певица уже демонстрировала несколько соблазнительных образов в рамках этой кампании, однако ее новые снимки в черном вечернем платье буквально свели поклонников с ума.

Так, на фото Кароль предстала в роскошном наряде очень необычного кроя. Платье с асимметричной юбкой так и притягивает внимание своей верхней частью с открытым животом, перетянутым блестящими «поясками», и отдельной полоской ткани, прикрывающей грудь певицы.

На снимке Кароль томно облокотилась на стул и слегка выгнула ногу в сторону, демонстрируя всю красоту своей фигуры.

«Это - очередной скандал», - процитировала певица строчку из своей песни.

Ее поклонники тут же принялись обсуждать новый образ знаменитости.

«Прекрасная, Боже», «Я хотела написать красивый комментарий, но у меня пропали все слова», «Тушите», «Ну красота», «Пожар», «Самая прекрасная», «Спасибо, я растаяла», «Худышка», «Огонь, надо тушить», «Это очередной пожар», «Девушка вы что делаете с нами то???? Аааа? Скандал так скандал», «Теперь чёрная королева», «Наступила ночь, город спит, просыпается Тина Григорьевна», - пишут люди.

Напомним, Тина Кароль заинтриговала публичными ласками с загадочным мужчиной: "Скажите, что это рука Дана".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль в пикантных позах неожиданно раскрыла тайный посыл "Скандала": "Людей же не обманешь!".

Также Politeka писала, что Полякова, Тина Кароль, Ани Лорак и другие звезды не скрыли "бочка" в топиках и мини-юбках: аппетитные фото.