Тина Кароль впечатлила новым «скандальным» образом в роскошном вечернем наряде
Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм.
Кароль продолжает промоушен своего нового клипа на песню «Скандал». Певица уже демонстрировала несколько соблазнительных образов в рамках этой кампании, однако ее новые снимки в черном вечернем платье буквально свели поклонников с ума.
Так, на фото Кароль предстала в роскошном наряде очень необычного кроя. Платье с асимметричной юбкой так и притягивает внимание своей верхней частью с открытым животом, перетянутым блестящими «поясками», и отдельной полоской ткани, прикрывающей грудь певицы.
На снимке Кароль томно облокотилась на стул и слегка выгнула ногу в сторону, демонстрируя всю красоту своей фигуры.
Горе пришло в семью экс-мужа Королевой Николаева, что известно: "Жутко это писать, но..."
Победитель «Танців з зірками» в коротких трусах заставил Каменских понервничать: «Как тебе такая трансформация?»
Олега Винника выгнали из-за стола на свадьбе, детали скандала: "Бегите отсюда..."
"Царствие ему небесное": трагедия потрясла легендарный "Ласковый май", первые подробности
57-летний муж Сумской Борисюк признался, что думает о Кароль и зачем пришел на "Голос країни": "Проклятая..."
«Это - очередной скандал», - процитировала певица строчку из своей песни.
Ее поклонники тут же принялись обсуждать новый образ знаменитости.
«Прекрасная, Боже», «Я хотела написать красивый комментарий, но у меня пропали все слова», «Тушите», «Ну красота», «Пожар», «Самая прекрасная», «Спасибо, я растаяла», «Худышка», «Огонь, надо тушить», «Это очередной пожар», «Девушка вы что делаете с нами то???? Аааа? Скандал так скандал», «Теперь чёрная королева», «Наступила ночь, город спит, просыпается Тина Григорьевна», - пишут люди.
Напомним, Тина Кароль заинтриговала публичными ласками с загадочным мужчиной: "Скажите, что это рука Дана".
Как сообщала Politeka, Тина Кароль в пикантных позах неожиданно раскрыла тайный посыл "Скандала": "Людей же не обманешь!".
Также Politeka писала, что Полякова, Тина Кароль, Ани Лорак и другие звезды не скрыли "бочка" в топиках и мини-юбках: аппетитные фото.