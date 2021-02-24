45-летняя Анджелина Джоли покорила фанатов будоражащим взглядом
Легендарная актриса, лауреат премии "Оскар" Анджелина Джоли похвасталась броским портретным кадром на одной из фан-страниц в Instagram, пишет Politeka.net.
В кадре актриса снята с близкого ракурса, что позволяет просто утонуть в ее обжигающем взгляде. Волосы актрисы собраны в аккуратную гульку, едва заметный макияж подчеркивает пухленькие губки знаменитости. Единственным акцентом образа является серьга в виде золотого дракона, обвившего мочку ушка звезды.
Лук Анджелины сдержанный, строгий пиджак, который дает доступ к обворожительной шейке актрисы. А взгляд настолько пронзительный, что в нем можно просто утонуть и забыться.
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Фанаты облюбовали фото, отреагировав множеством смайликов, сердечек и лайков.
Несмотря на то, что Анджелина последнее время посвятила свою жизнь своим приемным детям и почти не появляется на публике, поклонники создают странички, посвященные звезде, где часто вспоминают архивные фото.
Известно, что в феврале 2021 года ожидается премьера фильма Marvel "Вечные", в котором сыграет Анджелина Джоли. Она вернется к своим корням в боевиках вместе с Сальмой Хайек. Но, очевидно, есть шанс, что это может быть один из последних фильмов, в которых она когда-либо будет сниматься.
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