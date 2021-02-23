Жена украинского исполнителя и продюсера DZIDZIO, певица Ярослава Хома (SLAVIA), в полупрозрачном наряде показала, как умеет зажигать

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм женщина опубликовала видео, снятое во время ее участия в прямом эфире на одном из киевских телеканалов. Эфир проходил в день рождения начинающей певицы. Телеведущие поздравили ее, после чего она презентовала свою новую песню.

SLAVIA была одета в роскошное платье, которое состояло из двух видов ткани. Внизу красовалось эффектное мини, поверх которого была надета прозрачная блестящая сетка. Во время презентации песни артистка знатно зажигала. Она очень соблазнительно двигалась и виляла бедрами.

«Друзья, всем спасибо за поздравления.В студии прямой эфир, но трудно сдерживать эмоции, когда поздравляют с Днем рождения. Спасибо @kyiv.live_tv», - подписала видео певица.

Как известно, SLAVIA только в конце 2020 года заявила о себе как о сольной певице. До этого у нее было несколько попыток начать сольную карьеру, но они не увенчались успехом. В этот раз женщина настроена решительно. Она уже успела выпустить три клипа, которые взбудоражили общественность. Правда, звездный муж поддерживать Ярославу не спешит.

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