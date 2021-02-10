Дружина українського музиканта DZIDZIO, починаюча співачка SLAVIA (Ярослава Хома) похвалилася яскравими кадрами зі спортзалу

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому позувала в обтягуючих лосинах, короткому топі і рожевих кросівках. При цьому волосся молодої зірки було розпущене. Дівчина присіла на величезний м'яч для занять фітнесом. Вона дивилася в дзеркало, вирівнявши спинку.

"Прем'єра прем'єрою. А тренування за розкладом. Спорт - це здоров'я, молодість і краса", - підписала фото красуня.

Як відомо, Ярославі близько 37 років. Вона познайомилася з Михайлом (DZIDZIO), коли вони разом навчалися в музичному училищі. Незважаючи на те, що парочка знайома дуже давно, їх весілля відбулося лише в 2013 році. Дітей у пари немає. Нещодавно Ярослава заявила про себе як про сольну виконавицю. Дівчина вирішила вийти з тіні зоряного чоловіка і зайнятися своєю кар'єрою.

Раніше ми писали, що Ярослава Хома похвалилася яскравими фото з відпочинку. Дівчина блиснула розкішною фігуркою в жовтому купальнику, похвалившись своїми округлими стегнами, пишними грудьми і плоским животиком. Красуня лежала і ніжилася на світлому пісочку.

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