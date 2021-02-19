Український виконавець Михайло Хома (DZIDZIO) показав, як виглядає його мама
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував відео, зняте на одному з його концертів. Він вивів свою маму на сцену, обіймав її і просив шанувальників подарувати їй оплески. Ролик Михайло Хома опублікував на честь дня народження матері. Поруч з відео він залишив відповідний підпис.
«З Днем народження моя рідна матуся, спасибі за життя і бажаю - нехай збуваються ваші бажання», - підписав відео артист.
У коментарях шанувальники виконавця стали приєднуватися до привітань. Колега DZIDZIO по шоу "Маска", співачка Ольга Полякова не стримала емоцій і заволала в коментарях. "Ураааа! Нехай буде щаслива", - написала вона. Інші підписники теж не залишилися осторонь від поздоровлень.
41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе: "Згадала бабка..."
Внучка Чапкіса з "Танців з зірками" виросла і стала спекотною красунею, що про неї відомо: "Фантастика"
Пишногруда дружина продюсера "Квартал 95" дозволила собі зайве, ліфчик як вітром здуло: "Дозвольте..."
Скандалом обернулася зіркова вечірка для вагітної з Катериною Осадчою: "Що за бабця?"
Мама Дана Балана потрапила в реанімацію, що сталося: "Сильно вдарив…"
"Найголовніше здоров'я а все інше буде)", «з Днем народження мамуля", "Класне відео! Приєднуюся до привітань! Вітаю, всього найкращого бажаю!",- пишуть користувачі Мережі.
Варто відзначити, що сьогодні також день народження у дружини DZIDZIO Ярослави, проте артист ніяк не згадав про цю подію у себе в Instagram.
Нагадаємо, що дружина DZIDZIO показала, як виглядав чоловік без знаменитої бороди на початку кар'єри: «10 років тому...».
Як повідомляла Politeka, DZIDZIO в чоловічій компанії зачепив Полякову новим відео, українці не стрималися: "це так чуттєво...".
Також Politeka писала, що Дзідзьо, Полякова та інші детективи шоу "Маска" роззявили роти через учасника, такого ніхто не очікував: "які Тупі!".