Український виконавець Михайло Хома (DZIDZIO) показав, як виглядає його мама

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував відео, зняте на одному з його концертів. Він вивів свою маму на сцену, обіймав її і просив шанувальників подарувати їй оплески. Ролик Михайло Хома опублікував на честь дня народження матері. Поруч з відео він залишив відповідний підпис.

«З Днем народження моя рідна матуся, спасибі за життя і бажаю - нехай збуваються ваші бажання», - підписав відео артист.

У коментарях шанувальники виконавця стали приєднуватися до привітань. Колега DZIDZIO по шоу "Маска", співачка Ольга Полякова не стримала емоцій і заволала в коментарях. "Ураааа! Нехай буде щаслива", - написала вона. Інші підписники теж не залишилися осторонь від поздоровлень.

"Найголовніше здоров'я а все інше буде)", «з Днем народження мамуля", "Класне відео! Приєднуюся до привітань! Вітаю, всього найкращого бажаю!",- пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що сьогодні також день народження у дружини DZIDZIO Ярослави, проте артист ніяк не згадав про цю подію у себе в Instagram.

Нагадаємо, що дружина DZIDZIO показала, як виглядав чоловік без знаменитої бороди на початку кар'єри: «10 років тому...».

Як повідомляла Politeka, DZIDZIO в чоловічій компанії зачепив Полякову новим відео, українці не стрималися: "це так чуттєво...".

Також Politeka писала, що Дзідзьо, Полякова та інші детективи шоу "Маска" роззявили роти через учасника, такого ніхто не очікував: "які Тупі!".