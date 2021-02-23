Известная британская певица Дуа Липа ошеломила резкой сменой имиджа и пикантным видом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала невероятно горячее фото. Поклонники просто взорвали комментарии, поскольку Липа похвасталась своей новой прической. Вместо черных волос средней длины на голове у кумира миллионов красовалась короткая стрижка. Волосы стали белыми, как и теплое вязанное платье, надетое на ней.

Липа стояла спиной к камере. Платье аппетитно обтягивало ее «пятую точку», делало акцент на талии и абсолютно оголило спину девушки. Звезда не стала надевать белье, поэтому часть ее бюста тоже попала в кадр. Но, похоже, артистку это совсем не смутило. Она обняла себя и выгнулась назад, что придало снимку особой пикантности.

«Ленивое утро», - подписала фото звезда, добавив отметку британского Vogue, для которого, вероятно, и была сделана эта фотография.

В комментариях ей оставили массу приятных слов. За короткое время ее пост собрал почти 700 тысяч лайков.

«Вы могли бы полностью сделать стрижку пикси», «ты так прекрасна», «Какая кошечка», «Стрижка тебе идет», «Ты просто чудо», "Я могу смотреть вечно на это фото", - пишут пользователи сети.

Напомним, что Дуа Липа решилась на смелую позу, едва не выронив бюст из экстра-декольте: «Ты просто космос».

Как сообщала Politeka, Дуа Липа в "дырявом" топе показала свои прелести во всей красе, можно смотреть вечно: "Роскошно".

Также Politeka писала, что игривая Дуа Липа в кожаном белье выгнулась в страстной позе, показав язык: "Королева любви".