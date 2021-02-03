Відома співачка Дуа Липа показала себе в свіжому образі, захопивши фанатів

На фото Дуа позує в штанях і шкіряному топі. Зірка сиділа на гойдалці у вигляді Місяця, взявшись руками за мотузочки. Красуня волосся залишила розпущеним, а язик висунула. Кадр вийшов запалюючим і інтригуючим, адже дівчина бездоганно виглядає. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку липи в Instagram.

"Levitating-ТОП 5 в США. Нова музика скоро з'явиться", - написала Дуа.

Фанати поставили понад мільйон лайків і написали коментарі:

"Не можу дочекатися", "Нова музика", "Омг, ми так схвильовані", "послухай цю пісню на повторі"," я так сильно тебе люблю", " скоро коли?", "Ми готові, королева любові", " нова музика..... скоро буде .....", "відпустити любов-це релігія", "чекаю цього дуже давно", "Моя любов", "так приваблюєш", "ми сумували за тобою, люблю тебе ангел", "ти заслуговуєш це, королева", "вітаю вас і вашу команду, нарешті левітуючий Домініон".

Ми писали, що відома британська співачка Дуа Липа полонила виглядом в пікантному леопардовому боді.

У себе в Instagram артистка опублікувала серію фото зі зйомок відомого шоу. Дуа приміряла кілька яскравих образів, але найбільше глядачам сподобалося зухвале боді леопардового забарвлення.

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