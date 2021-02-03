Известная певица Дуа Липа показала себя в свежем образе, восхитив фанатов

На фото Дуа позирует в штанах и кожаном топе. Звезда сидела на качеле в виде Луны, взявшись руками за веревочки. Красотка волосы оставила распущенными, а язык высунула. Кадр получился зажигающим и интригующим, ведь девушка безупречно выглядит. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку Липы в Инстаграм.

"Levitating - ТОП 5 в США. Новая музыка скоро появится", - написала Дуа.

Фанаты поставили более миллиона лайков и написали комментарии:

"Не могу дождаться", "Новая музыка", "Омг, мы так взволнованы", "послушай эту песню на повторе", "Я так сильно тебя люблю", "скоро когда?", "Мы готовы, королева любви", "новая музыка ..... скоро будет .....", "отпустить любовь - это религия", "Жду этого очень давно", "Моя любовь", "Так привлекаешь", "Мы скучали по тебе, люблю тебя ангел", "Ты заслуживаешь это, королева", "Поздравляю вас и вашу команду, наконец-то левитирующий Доминион".

Мы писали, что известная британская певица Дуа Липа пленила видом в пикантном леопардовом боди.

У себя в Инстаграм артистка опубликовала серию фото со съемок известного шоу. Дуа примерила несколько ярких образов, но больше всего зрителям понравилось дерзкое боди леопардовой расцветки.

Напомним, Дуа Липа нарвалась на шквал критики из-за кадра в мини-бикини

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