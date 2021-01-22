Британська співачка і модель Дуа Ліпа з'явилася на обкладинці модного журналу

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня поділилася кількома знімками з дуже важливої для неї фотосесії. 25-річна Дуа Ліпа прикрасила обкладинку культового журналу Rolling Stone. У себе в соцмережах артистка написала, що ніколи не забуде цей день.

На обкладинці співачка постала в дірявому боді і колготках в сіточку, на яких теж були дірки. Дівчина засвітила свої солодкі місця, чим підкорила багатьох шанувальників.

На другому знімку Ліпа зважилася на сміливий експеримент, вставши в дуже екстремальну позу. Красуня вигнулася назад так сильно, що ледь не впала. Її пишний бюст так і норовив звільнитися з декольте. Пишне чорне волосся додало кадру загадковості.

"Вигин і клацання", - підписала фото красуня.

У коментарях її незвичайне фото наробило шуму. Шанувальники прийшли в захват від образу зірки і закидали її компліментами.

"Ти просто космос", "вона ікона, вона легенда, і вона-момент", "співпрацюйте з Аріаною і Авою, будь ласка", " Королева, Ти виглядаєш приголомшливо, але де сторона b?", "Ми так тебе любимо», «дивовижно», "відмінний образ", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що пристрасна Дуа Ліпа в сукні з непристойними розрізами позбавила чоловіків спокою: "Вау, який рельєф".

Як повідомляла Politeka, Дуа Ліпа приголомшила експериментами із зовнішністю, пристрасно вигнувшись на дивані: такою красуню ще не бачили.

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