Відома співачка Дуа Липа показала себе і розповіла про випадковість

На фото Дуа позувала в одному блискучому топі з дірочками. Наряд практично не прикривав пишний бюст липи, який так і випирав з нього. Красуня зібрала волосся у вузол, а образ доповнила яскравим мейкапом. Кадр вийшов досить цікавим і захоплюючим, адже зірка зовсім не бентежилася. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.





"Випадкові біти", - написала Дуа під фото.

Фанати поставили мільйони лайків і написали коментарі:

"Це топ !!! Ух ти!", "Чудова", "Дай нам шанс", "Ти така красиввая", "блін, ти така біса гаряча"," схожа на себе в минулому", "ти дивовижна", "любов - це релігія, будь ласка", "не соромся постити більше", " де супер-розкішне видання з величезним буклетом?", "Дуа Ліпа, дитина, це мій день народження", " ви повернетеся до Бразилії?", "Я не можу уявити, який біль ви відчуваєте, носячи топ на спині", "не соромся, опублікуй фото в цьому вбранні".

Ми писали, що британська співачка і модель Дуа Липа звела з розуму новим концертним вбранням.

Епатажна артистка постала в шкіряній сукні на бретельках.Наряд ідеально підкреслив її форми-пишні груди і тонку талію. Розріз на нозі додав перчинки образу. Волосся співачка, яка любить експериментувати з іміджем, залишила розпущеним.

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