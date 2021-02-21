Известная певица Дуа Липа показала себя и рассказала о случайности

На фото Дуа позировала в одном блестящем топе с дырочками. Наряд практически не прикрывал пышный бюст Липы, который так и выпирал из него. Красотка собрала волосы в узел, а образ дополнила ярким мейкапом. Кадр получился довольно интересным и увлекательным, ведь звезда совсем не смущалась. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль знаменитости в социальной сети Инстаграм.





"Случайные биты", - написала Дуа под фото.

Фанаты поставили миллионы лайков и написали множество комлпиментов звезде:

"Это топ !!! Ух ты!", "Великолепная", "Дай нам шанс", "Ты такая красиввая", "блин, ты такая чертовски горячая", "Похожа на себя в прошлом", "ты удивительная", "Любовь - это религия, пожалуйста", "не стесняйся постить больше", "где супер-роскошное издание с огромным буклетом?", "Дуа Липа, детка, это мой день рождения", "Вы вернетесь в Бразилию?", "Я не могу представить, какую боль вы чувствуете, нося топ на спине", "не стесняйся, опубликуй фото в этом наряде".

Мы писали, что британская певица и модель Дуа Липа свела с ума новым концертным нарядом.

Эпатажная артистка предстала в кожаном платье на бретельках.Наряд идеально подчеркнул ее формы – пышную грудь и тонкую талию. Разрез на ноге добавил перчинки образу. Волосы певица, которая любит экспериментировать с имиджем, оставила распущенными.

Напомним, Дуа Липа нарвалась на шквал критики из-за кадра в мини-бикини

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