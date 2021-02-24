Муж Ольги Сумской Виталий Борисюк, который участвует в шоу «Голос країни" рассказал, как судьба его столкнула с Олегом Винником задовго до проекта

Об этом 57-летний артист поведал в интервью КП.ua.

Оказывается, что нынешний тренер сам в какой-то мере обязан Борисюку.

«Мы Олегу Виннику в принципе дали дорогу на телевидение. В 2010-м с Олей мы работали на Первом национальном, вели программу "Караоке для взрослых". Многие исполнители просились спеть в нашей программе. Там и появился Олег Винник. Молодой, интересный исполнитель, про которого Оля сказала: этот голубоглазый блондин еще себя покажет», - рассказал муж Сумской.

Борисюк отметил, что нынешей работой с Винником очень доволен.

«Мы только начали. Олег - настоящий профессионал, который тоже пел в музыкальных театрах Германии, и он знает, что это такое... От Олега я получаю дельные и профессиональные советы, мы уважаем друг друга. Все здорово», - отметил он.

Ранее Борисюк признавался, что на «Голосі країни» надеялся, что к нему обернется Олег Винник и Тина Кароль, потому что Дорофеева и Монатик работают немного в другом стиле.

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