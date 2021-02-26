Известная модель Белла Хадид показала невероятный образ от Версаче

На фото звезда позировала в платье золотистого цвета. У наряда была открытая спина и разрез на ноге. Можно сразу заметить, что Белла не надевала белье под такую роскошь. Хадид оставила волосы распущенными, а образ дополнила дорогим украшением, благодаря чему кадры получились довольно роскошными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

На других снимках Белла покружилась, показав свою прекрасную фигуру со всех сторон.

"Принцесса в золотом платье от Versace", - написал администратор группы под фото.

Фанаты поставили почти 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Икона", "Поздравляю, дорогая", "Очень жарко", "Ее лучшее лицо", "Кто может быть соблазнительней Беллы Хадид", "Поздравлю ангела".

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Звезда была в кружевном комбинезоне. Тонкая ткань обтянула шикарные изгибы звезды - красивый бюст, тонкая талия и идеальные ягодицы. Сверху кружева была сеточка из плоского бисера. А сзади можно заметить соблазнительный вырез на спине почти до копчика.

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