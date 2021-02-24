Известная модель Белла Хадид показала стройную фигуру
Знаменитость предстала в новом образе с измененной прической, пишет Politeka.net. Красотка любит баловать поклонников жарким образом в платье и с интересными деталями.
Модель позировала в черном платье с декольте, из которого соблазнительно выставился бюст. Черная ткань обтянула не только бюст, но и выделила стройную талию.
Кроме того, платье прекрасно сидело на бедрах звезды.
Сверкающее украшение на шее стало отличным акцентом для декольте.
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Хадид распустила длинные волосы с яркими прядями возле лица. Эти детали придали образу яркости и какого-то нового вида.
Пышные ресницы и пухлые губы были выделены нежными цветами на лице.
В одном из кадров модель взяла в руку бокал с нежным бутоном. Модель приоткрыла губы и посмотрела в камеру.
"Один день, в канун Нового года", - написала Белла.
За 13 часов пост собрал более одного миллиона лайков и много комментариев. Пользователи сети написали знаменитости много приятных сообщений.
"Мисс великолепие", - написал один из поклонников.
Напомним, Беллу Хадид назвал самой красивой женщиной планеты один из пластических хирургов, руководствуясь принципом "золотого" сечения лица.
Ранее мы писали, что Белла Хадид родилась в октябре 1996 года.
Отец звезды - архитектор Мохаммед Хадид. Он владеет компанией, которая строит отели Ritz и другие здания по всему миру, а мать - Иоланда Фостер, голландская фотомодель.
У Беллы есть старшая сестра, модель Джиджи.
Когда будущая звезда была подростком, она успешно занималась конным спортом и даже планировала участвовать в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, однако из-за болезни Лайма это ей не удалось.
Напомним, Белла Хадид из Victoria's Secret в крошечном бикини взволновала фигурой на пляже
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