Внучка бывшего президента Украины, Виктора Ющенко, решилась на перемены во внешности после провала в шоу «Голос країни»
20-летняя Доменика на новых фото в своем блоге в Инстаграм выглядит уже не так, как во время исполнения песни группы KAZKA "Плакала" во время слепых прослушиваний, пишет Politeka.net.
Девушка больше не блондика. Она решила придать волосам более темного и теплого оттенка. Кроме того, похоже, она укоротила длину.
Доменика ранее признавалась, что жалеет о покраске волос. Все родственники говорили, что у нее длинные и красивые волосы. Однако девушка все же стала их красить.
Отметим, пользователи Сети оценили такие перемены и засыпали Доменику комплиментами.
42-летняя Ани Лорак счастлива и больше не одинока, фото нежностей: "Мой защитник"
Дана Балана засекли на белоснежной яхте с блондинкой на другом конце света: "Как Тина язык показывает"
Горе пришло в семью экс-мужа Королевой Николаева, что известно: "Жутко это писать, но..."
"Холостячка" Ксения Мишина сделала горькое признание об отношениях: "Я верила, терпела, ждала..."
12-летний ребенок с необычной фамилией пропал на Одесчине: фото и что известно
«Красивая», «Фантастическая», «Просто класс», «Вау! Очень красиво», «Принцесса такая😍», «Цвет волос очень идет Вам», «Вау, невероятно красивые фото», «Супер красивая», «Милая девушка», - пишут в комментариях.
Отметим, Доменика Ющенко не боится экспериментов со внешностью.
Ранее она уже увеличила губы, о чем сама откровенно рассказала. При этом внучка экс-президента Украины добавила, что сделала это три года назад, однако не ожидала такого длительного эффекта.
По признанию Доменики, сделать инъекцию в губы ее подвигли подруги и одногодки, но результат ее не впечатлил.
Напомним, внучка Ющенко после провала на "Голосі країни" призналась, что изменила во внешности: "Я попробовала..."
Как сообщала Politeka, внучку Ющенко провалили на "Голос країни", раскрыты подробности, о которых молчат: "Это нужно для…"
Также Politeka писала, что мама внучки Ющенко, провалившейся на "Голосі країни", заявила о "злой шутке": "Вся страна еще услышит..."