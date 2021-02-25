Внучка бывшего президента Украины, Виктора Ющенко, решилась на перемены во внешности после провала в шоу «Голос країни»

20-летняя Доменика на новых фото в своем блоге в Инстаграм выглядит уже не так, как во время исполнения песни группы KAZKA "Плакала" во время слепых прослушиваний, пишет Politeka.net.

Девушка больше не блондика. Она решила придать волосам более темного и теплого оттенка. Кроме того, похоже, она укоротила длину.

Доменика ранее признавалась, что жалеет о покраске волос. Все родственники говорили, что у нее длинные и красивые волосы. Однако девушка все же стала их красить.

Отметим, пользователи Сети оценили такие перемены и засыпали Доменику комплиментами.

«Красивая», «Фантастическая», «Просто класс», «Вау! Очень красиво», «Принцесса такая😍», «Цвет волос очень идет Вам», «Вау, невероятно красивые фото», «Супер красивая», «Милая девушка», - пишут в комментариях.

Отметим, Доменика Ющенко не боится экспериментов со внешностью.

Ранее она уже увеличила губы, о чем сама откровенно рассказала. При этом внучка экс-президента Украины добавила, что сделала это три года назад, однако не ожидала такого длительного эффекта.

По признанию Доменики, сделать инъекцию в губы ее подвигли подруги и одногодки, но результат ее не впечатлил.

Напомним, внучка Ющенко после провала на "Голосі країни" призналась, что изменила во внешности: "Я попробовала..."

Как сообщала Politeka, внучку Ющенко провалили на "Голос країни", раскрыты подробности, о которых молчат: "Это нужно для…"

Также Politeka писала, что мама внучки Ющенко, провалившейся на "Голосі країни", заявила о "злой шутке": "Вся страна еще услышит..."