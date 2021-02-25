Певец Олег Винник ошеломил откровением о последствиях постоянных гастролей и правдой о том, поет ли он под фанеру
Как передает Politeka.net, об этом 47-летний артист рассказал в интервью с Дмитрием Гордоном.
По словам Винника, туры по городам для него всегда были стрессом, который накапливается, а затем в один "прекрасный" момент вылазит боком.
"Это изнеможение. Сначала у тебя "розовые очки"... валишь, валишь, а потом со временем понимаешь, что одно болит, то другое. Когда ты едешь с концертов, в 11-12 ночи ты падаешь в автобус, а уже в 9 утра у тебя саундчек", - поделился Винник.
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Артист вспомнил историю из своей гастрольной жизни. И это еще "цветочки".
"Никогда не забуду, как из Днепродзержинского на Житомир... и в 9 утра саундчек. Меня из буса выносили... Вынесли, поставили, я проверил микрофон, и так и уводят... В душ, покупался и на сцену. А потом в конце концов приходит тот момент, когда тебя, бах, и ларингит ударил, и все - полконцерта отработал... Люди деньги забрали, билеты сдали и еще мы три концерта отменили", - обескуражил Олег.
В таком случае многим артистам приходит на выручку не совсем честная уловка, но порой необходимая - как петь под фанеру.
Винник честно признался, что не умеет и не любит выступать таким образом. Хотя, порой, ему приходилось - того требовали, к примеру, организаторы концерта.
"Сначала я настаивал, чтобы я только live пел. Но не всегда это выходит. И там я хромаю, потому что я не люблю, я не умею... Я люблю петь, чтобы я себя слышал, взяться за микрофон... людям же - в конце концов. Тысячи шоу отработать с оркестром живым каждий божий день (по 8 шоу в неделю) и потом под фанеру петь - да кто ж я такой... Нет", - заявил Олег.
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