Певец Олег Винник ошеломил откровением о последствиях постоянных гастролей и правдой о том, поет ли он под фанеру

Как передает Politeka.net, об этом 47-летний артист рассказал в интервью с Дмитрием Гордоном.

По словам Винника, туры по городам для него всегда были стрессом, который накапливается, а затем в один "прекрасный" момент вылазит боком.

"Это изнеможение. Сначала у тебя "розовые очки"... валишь, валишь, а потом со временем понимаешь, что одно болит, то другое. Когда ты едешь с концертов, в 11-12 ночи ты падаешь в автобус, а уже в 9 утра у тебя саундчек", - поделился Винник.

Артист вспомнил историю из своей гастрольной жизни. И это еще "цветочки".

"Никогда не забуду, как из Днепродзержинского на Житомир... и в 9 утра саундчек. Меня из буса выносили... Вынесли, поставили, я проверил микрофон, и так и уводят... В душ, покупался и на сцену. А потом в конце концов приходит тот момент, когда тебя, бах, и ларингит ударил, и все - полконцерта отработал... Люди деньги забрали, билеты сдали и еще мы три концерта отменили", - обескуражил Олег.

В таком случае многим артистам приходит на выручку не совсем честная уловка, но порой необходимая - как петь под фанеру.

Винник честно признался, что не умеет и не любит выступать таким образом. Хотя, порой, ему приходилось - того требовали, к примеру, организаторы концерта.

"Сначала я настаивал, чтобы я только live пел. Но не всегда это выходит. И там я хромаю, потому что я не люблю, я не умею... Я люблю петь, чтобы я себя слышал, взяться за микрофон... людям же - в конце концов. Тысячи шоу отработать с оркестром живым каждий божий день (по 8 шоу в неделю) и потом под фанеру петь - да кто ж я такой... Нет", - заявил Олег.

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