Украинская актриса Ольга Сумской похвасталась успехом своего мужа Виталия Борисюка на шоу " Голос страны"
Как передает Рoliteka.net на свои странице в Іnstagram артистка опубликовала фрагмент со слепых прослушиваний, когда ее мужа взял к себе в команду Олег Винник, и поделилась своими эмоциями.
Сумская призналась, что это именно она подтолкнула мужа к участию в шоу.
"Любимый, я счастлива! А ведь как я переволновалась, не передать словами... Ведь сама посоветовала попробовать ему свои силы в «Голосе». В конце концов, а почему бы и нет! Друзья, как вам выступление Виталия Борисюка?"- написала актриса.
Отметим, выступление Борисюка поразило многих. Некоторые даже считают, что он превзошел звездных тренеров проекта, которыми, напомним, являются Надя Дорофеева, Монатик, Тина Кароль и Олег Винник.
Пластические хирурги занесли Алле Пугачевой смертельную инфекцию: "Тихо загибалась"
Внучка-красотка легендарного Чапкиса с бездонным декольте заставила мужчин пищать от восторга: "Белла!"
55-летний Виктор Павлик огорошил откровениями о драках с женой: "Катерина еще молоденькая..."
Счастливый Горбунов не сдержал чувств в объятиях красотки Осадчей: «Это произошло!»
Трагическое ЧП в Киеве: на улице средь бела дня внезапно оборвалась жизнь человека, что произошло
"Оля! Нет слов! Восторг! Зачем вы скрываете талант мужчины! Это редкий дар! Жюри все ноль по сравнению с ним", - пишут потрясенные зрители.
Однако, не все отнеслись с пониманием к участию Борисюка в «Голосе страны».
"Для чего вам это?😢 Отбирать место в чьей-то талантливой ребенка у которой просто нет сумки с деньгами,а вы и так знамениты,или Голос уже подтасованный для подзабытым звезд?"- написали в комментариях на странице артистки.
"А это также шанс и для зрелых участников..."- ответила Сумская.
В то же время другие вообще не верят, что шоу дает шанс исполнителям на дальнейшую карьеру.
"Ой, да я вас прошу! Вы многих с прекрасными голосами слышите дальше "голоса"? Там сожрут уже на старте. Поляковыми, Тинами и Потапами уже все занято», - пишут в комментариях.
Напомним, 57-летний Борисюк внезапно решил омолодиться, Сумская ошарашила кадрами у косметолога: "Ну что ж, посмотрим…"
Как сообщала Politeka, 57-летний мужчина Сумской Борисюк признался, что думает о Кароль и зачем пришел на "Голос страны": "Проклята..."
Также Politeka писала, что муж Сумской Борисюк внезапно "поднял" руку на жену, кадры: "Боже, Виталий, я боюсь вас"