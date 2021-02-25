Артистка раскрыла, что к чему

Украинская актриса Ольга Сумской похвасталась успехом своего мужа Виталия Борисюка на шоу " Голос страны"

Как передает Рoliteka.net на свои странице в Іnstagram артистка опубликовала фрагмент со слепых прослушиваний, когда ее мужа взял к себе в команду Олег Винник, и поделилась своими эмоциями.

Сумская призналась, что это именно она подтолкнула мужа к участию в шоу.

"Любимый, я счастлива! А ведь как я переволновалась, не передать словами... Ведь сама посоветовала попробовать ему свои силы в «Голосе». В конце концов, а почему бы и нет! Друзья, как вам выступление Виталия Борисюка?"- написала актриса.

Отметим, выступление Борисюка поразило многих. Некоторые даже считают, что он превзошел звездных тренеров проекта, которыми, напомним, являются Надя Дорофеева, Монатик, Тина Кароль и Олег Винник.

"Оля! Нет слов! Восторг! Зачем вы скрываете талант мужчины! Это редкий дар! Жюри все ноль по сравнению с ним", - пишут потрясенные зрители.

Однако, не все отнеслись с пониманием к участию Борисюка в «Голосе страны».

"Для чего вам это?😢 Отбирать место в чьей-то талантливой ребенка у которой просто нет сумки с деньгами,а вы и так знамениты,или Голос уже подтасованный для подзабытым звезд?"- написали в комментариях на странице артистки.

"А это также шанс и для зрелых участников..."- ответила Сумская.

В то же время другие вообще не верят, что шоу дает шанс исполнителям на дальнейшую карьеру.

"Ой, да я вас прошу! Вы многих с прекрасными голосами слышите дальше "голоса"? Там сожрут уже на старте. Поляковыми, Тинами и Потапами уже все занято», - пишут в комментариях.

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