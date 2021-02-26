Ушел из жизни российский актер Вячеслав Голоднов
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщил его коллега Ярослав Орляченко на своей страничке в Facebook.
Его сердце остановилось 25 февраля на 73 году жизни.
"Это очень сложно, сложно поверить, что больше нет твоего друга..... нет, дядя Слава больше чем друг, он мой родной человек....я люблю его всей душой, я думаю Господь заберёт его в РАЙ только так.....! Это был ярчайший артист, мастер, крайне энергичный человек, замечательный муж, отец и дедушка......это сильная потеря для всех..... Царствие небесное", - говорится в сообщении.
Вячеслав Голоднов известен по роли доминошника Славика «Скарлатины» в фильме «Ворошиловский стрелок», но основным местом его работы был Калужский драматический театр.
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Также Голоднов запомнился зрителю ролями в спектаклях "За двумя зайцами", "Если любишь — найди", "Шоу для настоящих леди".
Причина смерти актера не сообщается.
Напомним, неожиданно ушел из жизни популярный российский актер, трагические подробности.
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