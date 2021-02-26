Молодая жена 55-летнего украинского певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, похвасталась яркими снимками с курорта

Беременная жена Павлика у себя в сторис на Инстаграм разместила детали путешествия, на днях счастливые влюбленные покинули Украину, пишет Politeka.net.

Екатерина известила поклонников, что они со звездой прилетели в Египет, в курортный городок Хургада. Молодая жена показала, как Виктор Павлик заботится о ней. Он прихватил с собой в сумку несколько кусочков хлеба, сосиски и яблочко, которое сам же и съел.

Для жены нашелся еще батончик Гематогена, поэтому Катя решила, что если бы Павлик не стал певцом, то уж точно был бы фармацевтом.

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После того как знаменитая парочка прибыла в отель, Катя показала небольшой румтур, где похвасталась спальной и балконом с видом на море, а также улицу возле отеля.

Красочными кадрами ворвались в жизнь беременной Кати кадры моря и пальм. Прекрасные пейзажи доставили будущей мамочке удовольствие.

Жена Павлика пожаловалась на боли в спине, из-за которых очень больно ходить. Женщина заявила, что первым делом по приезду придется купить бандаж.

Катя сняла видео, где поелилась локацией, и заявила, что прохладно, однако "сам факт и сам вид...", Также девушка завила, "Неужели этот день наступил", по прибытию в горячую страну.

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