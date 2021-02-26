Телеведущая Катя Осадчая удивила образом на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем
Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликови страничке в Instagram "Світського життя".
"Интервью с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем в эту субботу в 23.20 в «Світському житті»", - говорится в подписи к посту.
На опубликованных кадрах телеведущая предстала в необычном для себя образе: вместо привычной шляпки Осадчая сделала прическу, которая сильно напоминала стиль Юлии Тимошенко.
А вот Дениса Шмыгаля поклонники Осадчей сравнили с Арсением Яценюком, который в 2014-2016 годах занимал премьерское кресло.
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"С далека - Юля Владимировна", "Мода модой, но вкус у вас "изысканный", "Требовали "немедленного объяснения "?))", " А что - Катенька в "положении", или мне показалось", "Очень похожи на Яценюка и Тимошенко", - писали в комментариях к посту.
Напомним, что Юрий Горбунов стал укротителем огня, Осадчая успела все заснять: "Смелый папа".
Также Politeka писала, что Горбунов с сыном Осадчей замечен в неожиданном месте и в одинаковых одеждах: "Печалька для мальчика".