Телеведущая не похожа на себя

Телеведущая Катя Осадчая удивила образом на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем

Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликови страничке в Instagram "Світського життя".

"Интервью с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем в эту субботу в 23.20 в «Світському житті»", - говорится в подписи к посту.

На опубликованных кадрах телеведущая предстала в необычном для себя образе: вместо привычной шляпки Осадчая сделала прическу, которая сильно напоминала стиль Юлии Тимошенко.

А вот Дениса Шмыгаля поклонники Осадчей сравнили с Арсением Яценюком, который в 2014-2016 годах занимал премьерское кресло.

"С далека - Юля Владимировна", "Мода модой, но вкус у вас "изысканный", "Требовали "немедленного объяснения "?))", " А что - Катенька в "положении", или мне показалось", "Очень похожи на Яценюка и Тимошенко", - писали в комментариях к посту.

