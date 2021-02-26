Известный британский актер и звезда популярных сериалов скончался на 81-м году жизни

Как сообщает ВВС со ссылкой на представителей артиста, 24 февраля ушел из жизни Рональд Пикап.

Известно, что актера не стало после продолжительной борьбы с болезнью. При этом, не раскрывается, о каком именно заболевании идет речь.

Сообщается, что Пикап мирно отошел в мир иной в кругу семьи.

Рональд Пикап родился в 1940 году в британском Честере. Он закончил Королевскую академию драматического искусства в Лондоне, после чего сыграл во многих известных фильмах и сериалах, а также работал артистом озвучки.

Так, Пикап играл в таких известных сериалах, как «Доктор Кто», «Корона» и «Аббатство Даунтон». Кроме того, актер появился в фильме «Принц Персии: Пески времени». Всего на счету Пикапа более 160 проектов. За годы своей карьеры Пикап заслужил восхищение от многих зрителей по всему миру.

Ранее сообщалось, что известного российского актера Дмитрия Писаренко нашли мертвым в его квартире вечером 23 февраля.

Родственник артиста сообщил, что не смог попасть к нему в квартиру, так как она была заперта изнутри, а на телефонные звонки и стук в дверь 62-летний Дмитрий Писаренко не отзывался. Когда прибывшие на вызов полицейские и спасатели вскрыли дверь, страшные опасения подтвердились.

Напомним, вскрылись детали таинственной гибели известного российского актера: "Страшные опасения подтвердились".

Как сообщала Politeka, найдено тело известного российского актера, первые детали трагедии: "Страдал...".

Также Politeka писала, что не стало звезды фильма "Улицы разбитых фонарей": "Его уход стал большим горем".