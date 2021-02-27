Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая показала новый яркий образ с неожиданной прической
Так, ведущая удивила преображением в новом посте на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Осадчая посетила выставку «Леся Українка 150 імен», открытую в национальном центре «Український дім» по случаю 150-летия со дня рождения легендарной украинской поэтессы.
«Выставка «Леся Українка 150 імен» в Украинском доме, следующие две недели открыта, сходите, там много интересного», - посоветовала поклонникам ведущая.
На новом фото она предстала в стильном образе. Так, на ней ярко-красное пальто, под которым проглядывается белая водолазка. Дополняют наряд белые ботинки.
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Особое внимание привлекает к себе прическа ведущей. Так, на ее голове можно заметить фирменную косу «а-ля Юля Тимошенко». Стоит отметить, что такой образ Осадчей очень идет.
Снимок ведущей оценили Злата Огневич и Соня Плакидюк, которые оставили в комментариях восхищенные смайлики с сердечками.
Поклонники ведущей также бурно отреагировали на ее пост. Ее образ у многих вызвал восхищение.
«Пальто огонь», «На Тимошенко похожа!», «Очень красиво», «Стильная», «Огонь», «Счастье женщине к лицу», «И коса...и обруч», «Катя, вы очень красивая», «Катенька, вы просто невероятная», - пишут в комментариях фанаты Осадчей.
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