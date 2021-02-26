Российская певица Кристина Орбакайте вернулась к гастролям

Как передает Politeka.net, в Инстаграм артистки появилось эксклюзивное видео с репетиций, которые наконец-то удалось возобновить. Счастливая Орбакайте показала, что в зале для репетиций собрался ее балет, а также музыканты. Все вместе они собрались, чтобы подготовиться к скорому концерту.

«Давно не виделись и не выступали(( Вспоминаем, разминаемся, распеваемся. Встречаемся 28 февраля в г. Зеленоград в 19 часов на нашем шоу», - подписала видео звезда.

На видео 49-летняя Орбакайте была одета в черную толстовку. Ее волосы были собраны в хвостик. Несмотря на это, выглядела артистка очень молодо.

В комментариях звезде оставили массу приятных слов.

«Какое счастье!», «Ждем вас с нетерпением», «Классно, удачи», «Оооо...почаще показывайтесь», «Люблю вас», «И правда ура», «Круто. Жизнь продолжается», «как же я скучаю по Вашим концертам», «Да уж большой получился перерывчик», - пишут пользователи сети.

На втором видео Орбакайте показала, как зажигает с музыкантами.

Как известно, Кристина Орбакайте продолжает активно работать, несмотря на то, что состоит в браке с успешным бизнесменом. Звезда активно гастролирует, снимается в кино, и даже играет в спектаклях.

Напомним, что 49-летняя Орбакайте в костюме гейши показала, как изысканно ублажает мужа-бизнесмена: "Затейники!".

Как сообщала Politeka, в сети появилось редкое фото Орбакайте с отцом, сходство невероятное: "Копия папы, от Пугачевой ни капли...".

Также Politeka писала, что Орбакайте сверкнула перед Галкиным неприличным декольте, фото "сближения": "С большим удовольствием...".