Співачка, дочка Алли Пугачової, Крістіна Орбакайте показала, як зблизилася з чоловіком матері

Гуморист Максим Галкін і примадонна російської естради Алла Пугачова офіційно зареєстрували свої стосунки у 2011 році, передає Politeka.net.

Чоловік молодший за свою кохану на 27 років, проте це ніяк не вплинуло на їхні стосунки. Зараз пара виховує двох дітей, Лізу і Гаррі, сім'я здається дуже дружною.

Однак деякі ЗМІ стали поширювати інформацію, що союзу матері і шоумена не дуже рада старша дочка співачки, Крістіна Орбакайте. Остання зокрема виступала проти того, щоб родичі користувалися послугами сурогатної матері.

Нібито Крістіна боялася за долю дітей, бо Пугачова не може стати хорошою матір'ю.

Однак Максим Галкін спростував цю інформацію. Артист зазначив, що у нього прекрасні стосунки з падчеркою і при можливості завжди робить з нею фото.

Цього разу Галкін і Орбакайте "зблизилися", сидячи поруч на шоу «Точь в точь». Співачка одягла наряд з глибоким декольте.

"Я з великим задоволенням зайняла почесне місце в журі! Влаштуйте собі приємний, недільний вечір✌ 🏼", - написала Христина.

"Вааааау😍 😍 😍", " Вітаю, Крістіночко ! Чекаю❤️❤️❤️", " завжди щаслива бачити Крістіну .❤ ️ ", "Завжди рада вас бачити і чути", "дуже чекаю 🙌❤️", "красива і найчарівніша, люблю вас дуже❤️😍 😍 😂", "ураааааа!!!! Немає сил чекати! Люблю вас дуже-дуже сильно!!!! ❤ ️ ", "Без Галкіна не обходиться жодного шоу!!!!",- прокоментували підписники.

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