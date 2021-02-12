Співачка Крістіна Орбакайте, донька Алли Пугачової, викликала фурор несподіваними кадрами

Як передає Politeka.net, 49-річна артистка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала застілля з чоловіком, бізнесменом Михайлом Земцовим і другом, модельєром Ігорем Гуляєвим.

Орбакайте вирішила незвичайним способом остаточно провести 2020-й і зустріти рік Бика за східним календарем. З цією метою була організована тематична вечірка. Правда, в специфічному вбранні була тільки співачка, її супутники скромно утрималися.

Крістіна постала в кремовому кімоно з чорною вишивкою й характерною гулькою на голові з увіткнутими в неї паличками. Користувачі тут же охрестили зірку в коментарях "гейшею".

Варто відзначити, Орбакайте також показала, якими стравами "догоджала" чоловікові та гостю: стіл був накритий в китайському стилі.

На одному з кадрів Крістіна пригорнулася до Михайла, кокетливо посміхнувшись в камеру.

"Вирішили проводити Щура і зустріти Бика, за Східним⛩ 🐮 з @ igorgulyaevofficial і @iamzemtsov", - йдеться в підписі.

Коментуючі розділили радість з Орбакайте та її близькими:

"Шикарна і кохана) відмінний привід ❤️"

"З Новим Роком! Чому Міша не в костюмі самурая?"

"Витівники! Добре вам - China Town недалеко!)"

"Красиві!!! Крістіна все більше стає схожа на Аллу Борисівну"

"Як вишукано! 🧧 З Новим Роком! 🎉"

"Образ класний🙂 гейша"

Додамо, Земцов був першим чоловіком, який запропонував Орбакайте руку і серце і з ким вона офіційно зареєструвала свої стосунки.

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