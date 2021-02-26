Популярная украинская певица Наталья Могилевская показала новый стильный образ и обратилась к своим поклонникам

Как сообщает Politeka.net, звезда опубликовала новый пост в своем Инстаграм. В нем Могилевская рассказала о своем опыте с набирающей популярность соцсетью Club House. Так, 45-летняя певица рассказала, на какие темы она уже успела провести беседы. Среди них оказались вопросы, связанные с шоу-бизнесом, отношениями и существованием кармы.

Певица также обратилась к своим поклонником с вопросом.

«Хочу делать такие разговоры на постоянной основе,пишите что интересно вам узнать и про что поговорить?», - написала она.

Свой пост Могилевская сопроводила новым фото. На нем певица позирует в стильном наряде: на ней синие брюки, белая блузка с глубоким декольте и пиджак в клетку, небрежно накинутый на одно плечо.

Поклонники певицы тут же принялись комментировать ее пост.

«Больше про шоу-бизнес, как отличается украинский от мира, что именно. Какие самые большие ошибки. Больше рассказываете по то что происходит до и за сцены. Спасибо Вам за беседу, было очень интересно!», «Наташа лучше давайте говорить на более глубокие темы. Например существует жизнь после смерти? В одном из Ваших интервью, Вы немного раскрывали эту тему», «какая красивая. Шикарное фото», «шикарная beautiful», «как найти себя в этой жизни ) PS сильно красивая», «Красунечка», - пишут люди.

Напомним, что 45-летняя Могилевская с бюстом напоказ ошеломила своими откровениями: "Ох и круто же брюнеткой!".

Как сообщала Politeka, Могилевская вслед за Мейхер хвастнула участием в «Голосі країни», в сети не оценили: «Зачем вы туда пошли?».

Также Politeka писала, что Могилевская без смущения оголила плечи, покорив романтичным образом: чувственное фото.