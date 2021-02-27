На Донбассе подорвался украинский военнослужащий





Об инциденте стало известно утром, 27 февраля.



"Недалеко от населенного пункта Луганское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», в результате подрыва на противопехотной осколочной мине (ПОМ-2) получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.





Бойца оперативно доставили в госпиталь и оказали первую помощь.

На место происшествия прибыл руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства ЧП пока не известны.

Ранее мы сообщали, что стало известно о гибели троих военнослужащих, которые подорвались на неустановленном взрывном устройстве вблизи населенного пункта Новолуганское на Донбассе утром 14 февраля.

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