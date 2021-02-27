Шоумен и избранник "Холостячки" Ксении Мишиной Александр Эллерт рассказал пикантные подробности о своей возлюбленной

Как сообщает Politeka.net Эллерт в своем Instgaram разместил целую серию смешных и милых фото, где порассуждал о ногах своей любимой Ксю.

Он написал длинный пост о том, что подозревает, будто Ксения "делает обход Земли" ежедневно, потому как при любом удобном случае она закидывает свои уставшие ноги.

"Человек за свою жизнь может обойти Землю четыре раза. Есть подозрение, что мой любимый человек делает обход Земли каждый День. Потому что Ксю везде закидывает свои уставшие ноги: в машине на торпеду... на кухне на меня... даже утром я просыпаюсь в обнимку с ее ногами...".

Далее Александр решил поинтересоваться у своих фанаток, сравнивают ли они свои уставшие ноги с лапами животных. Он попросил своих подписчиц определить с какими же ногами чувствуешь себя просто невыносимо.

"Листай карусель и пиши с какими тебе просто невыносимо...", - написал Александр.

Стоит сказать, что фото, которыми проиллюстрировал Александр свой пост довольно милые и забавные. Он использовал одну фотографию, когда он с Ксенией сидит за столом, а ее ноги находятся на его коленях.

Только вот ноги с каждой новой фотографией превращаются в лапы слона, копыта, ноги осьминога, курицы, и даже русалки – рыбий хвост.

Именно эта последняя фотография с Ксенией русалочкой очень понравилась поклонникам.

Они с удовольствием прокомментировали фотографии, признавшись, что часто сравнивают ноги с копытами.

"Какие милости ❤️❤️🤗🤗🤗", "Сразу видно кто главный в семье 😂" "Риб'ячий хвіст - топчик для опису втоми;)", "Это же гениально", "😂 Звісно))) кажу, що я так втомилася, що відкину КОПИТА)))", "Да блин, и тут Ксю ест, а ты нет! Как ты там ещё не умер то а?????)))", "Это высшая степень доверия. Означает, что чувствует себя спокойно без опоры под ногами. В это время - это Вы))", "Я тоже ноги закидываю на мужа", "Свині ратички найкращі 😂", "Русалка і восьминіг топ🔥🔥🔥".

Напомним, что личная переписка Эллерта с "Холостячкой" Мишиной появилась в Сети: "После шести ни-ни...".

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина вывалялась в песке с Эллертом, показав настоящую страсть: кадры бесстыдства.

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