Катя Осадчая, звезда "1+1" покорила фото с молодой мамочкой, фанаты в недоумении, глазам не верят

Как сообщает Politeka.net известная телеведущая "Світського життя", знаменитая Катя Осадчая показала в своем Instgaram своего самого близкого человека, удивив молодостью и красотой.

"Наш теплый семейный праздник - День рождения Мамы! Мама, с Днем рождения! Цвети, а мы просто всегда будем рядом ❤️", - написала трогательные слова своей мамочке Катя Осадчая.

На удивление фанатам, мама Кати выглядит очень молодо и красиво.

В кадре Осадчая позирует возле красотки с каре. Волосы мамы такие же светло-русые, как и у Кати. Мамочка надела белый вязаный свитер и украсила свое лицо мягкой улыбкой.

В карусели Катя также продемонстрировала непревзойденную сервировку стола. Изысканные блюдца и бокалы, именные салфетки с вышитыми именами... и малыша, который уже ожидал тортика на день рождение своей бабушки. Стол украшала огромная ваза с махровыми светло-желтыми тюльпанами.

"Поздравляю маму с замечательным праздником ❤️ Счастье ей и крепкого здоровья 💫", "С Днем рождения Вашей мамы 🎂🎉🎉🎉💐", "Поздравляю 🎉 Крепкого здоровья и счастья побольше ❤️", "Така молода мама! Віку та здоров'я! Дві красунечки🔥❤️", "Так вот в кого Катя такая красивая ! Маме многие лета !", - отозвались небезразличные поклонники.

Напомним, что Осадчая ошарашила сменой образа, сверкнув до боли знакомой украинцам косой: "На Тимошенко похожа!"

Как сообщала Politeka, Осадчая в образе Тимошенко устроила допрос Шмыгалю, удивив украинцев: "Требовали немедленного...".

Также Politeka писала, что Осадчая в ультра-коротком наряде покрасовалась перед Потапом, Горбунов зашевелился: "Ох, Катя!"