Певец Олег Винник огорошил внезапным откровением - сейчас он мог бы и не петь

Как передает Politeka.net, 47-летний артист рассказал в интервью с Дмитрием Гордоном о своих гонорарах в начале карьеры.

Так, впервые слава к Виннику пришла, когда он жил и выступал в Германии. Тогда еще молодой Олег исполнял роли в мюзиклах. По словам артиста, график был бешеный, но и доходы, в свою очередь, тоже были такими, что мог бы покупать оптом квартиры в центре Киева.

«Каждый божий день, восемь шоу в неделю. Суббота и воскресенье — по два. В понедельник выходной… Когда я попал в "Нотр-Дам-де-Пари", я играл там две роли: во втором составе был Фебом и Клопеном… Это было начало 2000-х, я получал зарплату как полквартиры на Крещатике (в месяц, -ред.)», — вспоминал Винник.

Певец, немного с сожалением, добавил, что «если бы тогда думал мозгами, то можно было накупить квартир здесь. И сейчас мы бы не думали, когда и где будем петь».

Ранее мы писали, Винник рассказал, как гастрольная жизнь повлияла на его здоровье. По словам Олега, сначала все ощущается, как в "розовых очках", но рано или поздно те падают.

"Никогда не забуду, как из Днепродзержинского на Житомир... и в 9 утра саундчек. Меня из буса выносили. Вынесли, поставили, я проверил микрофон, и так и уводят... В душ, покупался и на сцену. А потом в конце концов приходит тот момент, когда тебя, бах, и ларингит ударил, и все - полконцерта отработал... Люди деньги забрали, билеты сдали и еще мы три концерта отменили", - обескуражил Олег.

Напомним, что Олег Винник и Дорофеева сцепились на "Голосі країни", Кароль тоже в деле: "Я буду бороться!".

Ранее на портале Рoliteka мы писали, что Олег Винник откровенно признался, делал ли пластические операции и почему не стареет.

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