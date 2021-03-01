Американская супермодель Белла Хадид, которую пластические хирурги назвали самой красивой женщиной в мире, ошеломила дерзким образом

Как передает Politeka.net, 24-летняя красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в вызывающем наряде.

Так, модель позировала в экстремельном топе из латекса черного цвета. Его крохотный размер впечатляет: кажется, что Белла просто обмотала бюст полоской клейкой ленты. Из-за этого грудь красотки аж "выпрыгнула", лишив фанатов дара речи.

Кроме того на ней была обтягивающая юбка с разрезом до бедра и высокие перчатки из того же материала, что и топ. Завершением образа стал черный чокер на шее.

Белла распустила волосы и нанесла яркий макияж, подчеркнув пухлые губки. Девушка слегка задрала подбородок, поставила одну руку на бедро и немного расставила ножки.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Мощно💪🏻"

"моя королева, я так сильно тебя люблю 😩😭"

"Я хочу надеть это в продуктовый магазин и загадочно прогуляться"

"Честно говоря, Белла... дай мне отдышаться. Пожалуйста. 🥵"

"моя женщина😍"

"Черт, кто знал, что клейкая лента может быть такой универсальной"

Напомним, пластический хирург Джулиан де Сильва провел исследование, рассчитав идеальную внешность по формуле "золотого сечения", изобретенной древними греками. Пропорции лица Беллы Хадид – размеры и положение губ, носа, подбородка и линия челюсти – составляют 94,35%. Этот показатель ближе всего к идеальному соотношению.

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