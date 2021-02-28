Украинская певица Оля Полякова решила подогреть интригу поцелуем с коллегой по сцене

Каждый эфир шоу «Маска» удивляет пользователей сети своей откровенностью, стилем и пикантными выходками жюри, которые не могут усидеть на месте. В этот раз не обошлось без неоднозначных моментов. В сети поклонники опубликовали несколько неожиданных кадров.

После завершения выступления мужественного Носорога между Поляковой и Каменских произошел маленький спор. Дело в том, что артист, скрывающийся под маской, исполнил композицию "Вище неба", которую посвятил Поляковой. Сама артистка не поверила и намекнула, что речь здесь о Каменских.

Разгорелся шуточный спор о ревности, на что один из судей проекта посоветовал коллегам артисткам просто поцеловаться, ведь драться они не станут. Артист в шутку заявил: хорошо, что он сидит между женщинами и они не смогут подраться, это ревность. Однако звезды сразу отмахнулись: если бы они сидели рядом, то давно бы слились в поцелуе.

Так и произошло после заявлений судьи, что и поразило сеть.

До этого у себя в Инстаграм артистка опубликовала серию фото, сделанных в студии. Певица примеряла пять разных образов, которые наделали шуму в сети.

«Мне нравится быть разной! А в каком образе вам зашло??? 12345?», - подписала фото звезда.

В комментариях певице оставили массу приятных слов. Не обошлось и без критики.

«Все образы очень крутые!», «Все огонь», «Полякова лучшая», «Невероятно красивая», «похожа на африканку», «2 на Монику Беллуччи», «4 на Каменских похожа))», «Все очень хорошие, но 5-ый самый эффектный для меня», «Из любого страшка, сейчас!!! Можно слепить что угодно», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Полякова устроила битву образов на шоу "Маска", жаркие кадры: "роковой красный или...".

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