Красотка Таня Брык из шоу "Супер Топ-модель по-украински" показала страстный образ и рассказала о видах насилия

Девушка решила просветить поклонников, и разъяснить разницу между сексуальным насилием и БДСМ. Как пишет Politeka.net, в своем блоге на Instragram Татьяна подробно описала, что значит насилие и БДСМ.

Таня пишет, что когда совершается акт, когда навязывается чужая воля, а ваша подавляется. Когда присутствует запрет на свободу передвижения, и использование разнообразных приспособлений без согласия, а также присутствует физическое насилие, то это не входит в понятие БДСМ.

По словам модели, БДСМ, когда все вышеперечисленное происходит по согласию обоих участников процесса.

Поклонники Татьяны оценили весомость данной информации, и сочли необходимым прокомментировать ее, также предложив новые темы для обсуждения:

"Очень хорошо все расписано", "Красотка 😍❤️", "На самом деле у многих нет должны знаний и из-за этого проблемы. Поэтому этот пост очень полезен. 👏❤️", "Таня, ты молодец!🔥", "Таня, а может написать пост про РПП?🖤", "Таня, а может следующий пост напишешь про РПП💛", - поблагодарили фанаті, попросив продолжать просветительніе пості.

Недавно модель опубликовала интересный рассказ о болезни под названием орторексия – расстройстве пищевого поведения, при котором человек навязчиво стремится к «здоровому питанию», при этом выходя за рамки разумного.

Модель поделилась списком признаков, а также тестом, благодаря которым можно распознать это расстройство. Она также посоветовала людям, которые подозревают у себя эту проблему, обратиться за помощью к специалистам.

Напомним, что Таня Брык из "Супер Топ-модель по-украински" кокетливо открыла плечики, приворожив непринужденным видом.

Как сообщала Politeka, Таня Брык из "Супер Топ-модель по-украински" без белья выставила напоказ безупречное тело: "Дайте организму...".

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