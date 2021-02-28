Телеведущая Катя Осадчая похвасталась стильным образом на съемках
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала фото, сделанные на съемках. Телеведущая была одета в светлый костюм, сделанный под ретро. Штаны с высокой посадкой подчеркнули талию Осадчей, а глубокое декольте сделало акцент на ее бюсте. Традиционная шапочка завершала образ.
«Снимаем следующий выпуск Светской жизни. А что делаете вы в этот воскресный вечер?», - подписала фото Осадчая.
В комментариях телеведущей оставили массу приятных слов.
«Что за прекрасный юнга», «Какая вы красавица», «Супер», «Наряд очень стильный», «Ваши образы всегда неповторимы», - пишут пользователи сети.
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Как известно, Катя Осадчая ведет программу «Светская жизнь» с 2005 года. Правда, прежде чем попасть на «1+1» Осадчая работала с этим проектом на «Тонисе» и «Первом национальном».
Ранее мы писали, что Катя Осадчая встретилась с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. На встречу телеведущая пришла в весьма оригинальном наряде. Осадчая сделала прическу, которая сильно напоминала стиль Юлии Тимошенко. Строгое платье дополняли хулиганские ботинки белого цвета.
Напомним, что Осадчая в ультра-коротком наряде покрасовалась перед Потапом, Горбунов зашевелился: "Ох, Катя!".
Как сообщала Politeka, Осадчая впечатлила редким семейным фото, Горбунову повезло с тещей: "Так вот в кого Катя такая...".
Также Politeka писала, что Осадчая ошарашила сменой образа, сверкнув до боли знакомой украинцам косой: "На Тимошенко похожа!".