Ведуча "Світського життя" Катерина Осадча сполошила мережу яскравими фото і довгоочікуваним оголошенням

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці "СВ" в Instagram опублікована серія нових кадрів.

Так, 37-річна Осадча побувала на прем'єрі гучного фільму. Дівчина чудово виглядала у своїй коротенькій сукні з розкльошеною спідницею молочного відтінку. Традиційний атрибут у вигляді капелюшка та туфлі на шпильках доповнили розкішний лук.

На деяких знімках Катерина позувала з продюсером Потапом, чоловіком Насті Каменських. Парочка легенько торкалася один одного за талії. Правда, на кадрах, якими, в свою чергу, поділився в своїх "сторіз" Потап, вони дозволили собі щось більше - кинулися в обійми, не соромлячись камер.

"Скажене весілля-3" завтра у всіх кінотеатрах😉 а наш репортаж з гучної прем'єри вже цієї суботи о 23.20! Чекаєте?", - йдеться в підписі.

Примітно, що одним з найперших пост з обіймами "лайкнув" чоловік Осадчої - шоумен Юрій Горбунов.

А ось публіка дещо скептично поставилася до події, про що говорять коментарі: "хто ці люди?"- "підозрюємо, ви не про Потапа😉 актори фільму "Скажене весілля"; "Ні, не очікуємо. Тому що все що від Кварталу і Ко то фігня"; "тепер скрізь про цей фільм буде постійно".

Осадча, після того, як побувала на прем'єрі, і зарядилася хорошими емоціями, вразила публіку "весняним" луком. Зірка позувала з оберемком тюльпанів.

"Настрій - чекати тепло і квіти на клумбі", - підписала вона фото.

"Ох, Катя! Випробовуєто ви нас на міцність"; "Дівчина-весна❤️"; "красива Катерина і красиві тюльпани!👏", "весна на порозі", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, що Юрій Горбунов став приборкувачем вогню, Осадча встигла все зняти: "сміливий ТАТО".

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