Катя Осадча, зірка "1+1" підкорила фото з молодою матусею, фанати в подиві, очам не вірять

Як повідомляє Politeka.net відома телеведуча "Світського життя", знаменита Катя Осадча показала у своєму Instgaram свою найближчу людину, здивувавши молодістю і красою.

"Наше тепле сімейне свято-День народження мами! Мама, з Днем народження! Квітни, а ми просто завжди будемо поруч ❤️", - написала зворушливі слова своїй матусі Катя Осадча.

На подив фанатам, мама Каті виглядає дуже молодо і красиво.

У кадрі Осадча позує біля красуні з каре. Волосся мами такі ж світло-русяве, як і у Каті. Матуся одягла білий в'язаний светр і прикрасила своє обличчя м'якою посмішкою.

У каруселі Катя також продемонструвала неперевершену сервіровку столу. Вишукані блюдця і келихи, іменні серветки з вишитими іменами... і малюка, який вже очікував тортика на день народження своєї бабусі. Стіл прикрашала величезна ваза з махровими світло-жовтими тюльпанами.

"Вітаю маму з чудовим святом ❤️ щастя їй і міцного здоров'я 💫", "З Днем народження вашої мами🎂 🎉 🎉 🎉 💐", "Вітаю 🎉 міцного Здоров'я і щастя побільше ❤ ️", "Така молода мама! Віку та здоров'я! Дві красунечки🔥❤️", "Так ось в кого Катя така красива! Мамі многії літа!", - відгукнулися небайдужі шанувальники.

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