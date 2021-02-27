Відома українська ведуча Катерина Осадча показала новий яскравий образ з несподіваною зачіскою
Так, ведуча здивувала перетворенням в новому пості на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Осадча відвідала виставку "Леся Українка 150 імен", відкриту в Національному центрі "Український дім" з нагоди 150-річчя від дня народження легендарної української поетеси.
"Виставка "Леся Українка 150 імен" в Українському домі, наступні два тижні відкрита, сходіть, там багато цікавого", - порадила шанувальникам ведуча.
На новому фото вона постала в стильному образі. Так, на ній яскраво-червоне пальто, під яким проглядається біла водолазка. Доповнюють наряд білі черевики.
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Особливу увагу привертає до себе зачіска ведучої. Так, на її голові можна помітити фірмову косу "а-ля Юля Тимошенко". Варто відзначити, що такий образ Осадчої дуже йде.
Знімок ведучої оцінили Злата Огневич і Соня Плакидюк, які залишили в коментарях захоплені смайлики з сердечками.
Шанувальники ведучої також бурхливо відреагували на її пост. Її образ у багатьох викликав захоплення.
"Пальто вогонь", "на Тимошенко схожа!", "Дуже красиво", "стильна", "вогонь", "щастя жінці до лиця", "і коса...і обруч", "Катя, ви дуже красива", "Катенька, ви просто неймовірна", - пишуть в коментарях фанати Осадчої.
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