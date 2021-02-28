Популярная певица Тина Кароль показала кадры, сделанные во время ее путешествия в Африку

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала ролик, в котором показаны приключения Тины Кароль в Африке. Как известно, артистка ездила туда отдыхать вместе со своим сыном. Также с певицей ездила команда, которая снимала их путешествие на камеру.

«Знакомьтесь, это Намибия и фильм о нашем путешествии, которое подарило ощущение внутренней свободы. Давайте жить в сегодня, оно прекрасно, его нужно любить. Стройте большие планы. И шаги к этим планам не на надеждах, а в действиях и поступках. Ежедневных. Тогда все получится. Чудо внутри каждого из нас. Любите людей, давая им свободу. Любите свою свободу», - подписала видео звезда.

В комментариях поклонники стали обсуждать опубликованный ролик.

«Наконец-то», «Эстетика в каждом кадре, и какая же эстетичная Тина, даже когда без образа и макияжа, такая своя», «Такая невероятная красота там», «Нереально», «Какие классные кадры с коптера», - пишут пользователи сети.

Отметим, что недавно Тина Кароль кардинально сменила свой имидж, пообещав провести ребрендинг своего артистического образа. Она выпустила дерзкий клип «Скандал», который подорвал сеть.

Напомним, что сказочно красивая Кароль призналась, что обрела счастье: «Это реально подарок небес».

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