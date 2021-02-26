Українська співачка Тіна Кароль розповіла, що змінилося в її житті за рік
Співачка знялася для журналу Viva! І поділилася одкровенням в інтерв'ю виданню.
Кароль стверджує, що 2020 рік, незважаючи на всі труднощі, був дуже важливим.
«Обладнаний був рік! Переоцінка цінностей. Всі прислухалися до себе. Я б назвала його роком реверсу, який дав прогрес. Людина думає, що все навколо нього сповільнюється, і йому здається, що він відкочується назад. Насправді це шлях, адже завдяки такому реверсному руху, зупинці, депресивним настроям і навіть відкату назад стався прорив внутрішніх сил, з'явилися інші цінності. Розкрилися деталі, емоції, внутрішня суть. Кожен відкрив себе", - каже співачка.
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Караль зізналася, що зараз відчуває себе щасливою.
"Я стала набагато щасливішою. У мене є для кого жити. Потрібно жити хоча б тому, що це подяка і реально подарунок небес», - сказала артистка.
Відзначимо, фото Кароль, яке з'явилося на обкладинці її шанувальники не оцінили, а ось фотосесія на тлі дюн в Намібії викликала захват.
"Нереально красива ❤",» Вау«,» шикарна«,» Ну що за Краса«,» казково красиво«,» чарівно«,» завжди на висоті«,» Тіна ви прекрасні", - захоплюються кадрами Кароль з синьому платті.
Нагадавши, Тіна Кароль заінтригувала публічними ласками з загадковим чоловіком:"Скажіть, що це рука Дана".
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