Популярна співачка Тіна Кароль прийшла на концерт "Жіночого кварталу" в дивовижному вбранні, фанати в захваті

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль завжди відрізнялася відмінним почуттям стилю. Вона велика модниця і часто експериментує з образами і змінами іміджу. Так, нещодавно зірка прийшла на зйомки "Жіночого кварталу" в дивовижному вбранні, який не залишив байдужим нікого.

Коротке відео, в якому Тіна дефілює на сцені, опублікували на фан-сторінці зірки в Instagram. Як видно, перед камерою артистка з'явилася в довгій темній сукні цікавого фасону, з об'ємними рукавами-ліхтариками і приголомшливим декольте. Цей наряд злегка оголив стрункі ніжки і підкреслив пружні принади красуні. Волосся Кароль зібрані в хитромудру зачіску, а на її обличчі акуратний макіяж і впевненість в собі.

У підписі до публікації йдеться: "Образ Тіни для "Жіночого кварталу". Фанати під враженням від такого виходу Тіни Кароль, зірку завалюють схвальними коментарями і компліментами. "Королева", "Який квартал, такий і образ...", "Коли це буде, жіночий квартал?", "Шарм королеви", "Це для "скандалу" такий образ?", "Клас", "Блін, де ж вас красивих таких роблять? Розкішна жінка", "Шикарна жінка, мрія", "Ось вміє Тіна себе подати. Красуні", - пишуть в коментарях до відео з Кароль.

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