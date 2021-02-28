Твань Кароль здивувала відвертими кадрами, показавши, де набила собі тату

Як повідомляє Politeka.net, у себе в сторіс Instagram відома співачка Тіна Кароль показала оголену спинку, показавши татуювання у вигляді серця на шиї ззаду.

Тіна прибрала свої білосніжні локони та показала, що у неї знаходиться на спині під волоссям. У кадрі знаменита співачка подарувала свою незрівнянну чарівну посмішку своїм фанатам і розповіла, що сітку свого хіта "Скандал" можна купити на інтернет-порталі.

Співачка відома своїм бізнес-підходом, вона вже продавала дорогоцінні вироби, виконані під замовлення своєї трилогії"знайти своїх". Тепер Тіна вирішила монетизувати свою ідею, показану в кліпі"Скандал". "Ось це перетворення", напевно подумали шанувальники співачки, які на жаль не змогли висловити свою думку, адже кадри були показані в сторіс, де неможливо публічно висловити своє захоплення кумиром.

Для демонстрації свого татуювання Тіна одягла маєчку на тоненьких бретельках темного кольору.

Популярна українська співачка Тіна Кароль завжди відрізнялася хорошим почуттям стилю. Вона відома своїми неймовірними сукнями і вишуканими аксесуарами, співачка часто експериментує з образами та змінами іміджу.

Не так давно Тіна порадувала шанувальників, знявшись для журналу VIVA. Знаменитість заявила, що попри те, що 2020 рік був складним, але всупереч всім труднощам, був дуже важливим.

Нагадаємо, що казково красива Кароль зізналася, що знайшла щастя: «це реально подарунок небес».

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