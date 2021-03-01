Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес впечатлила физической формой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала свежее фото, на котором предстала в весьма соблазнительном образе. 51-летняя звезда надела неприличный купальник, который практически ничего не смог скрыть. Актриса села на пол и сфотографировала себя в зеркале.

Стоит отметить, что Лопес была без макияжа, а на ее голове красовалась неаккуратная гулька. Однако все внимание было приковано к упругому телу красавицы. Бюст Лопес сильно пережался купальником, в результате чего чуть не выпал из экстра-декольте. Аппетитная «пятая точка» была похожа на поджаренную булочку. Все тело певицы было напряжено, в результате чего выглядело очень атлетично.

В комментариях звезде оставили массу приятных слов.

«Слишком горячо», «Какая красивая», «Это просто огонь!», «Джен, ты богиня», «Я могу смотреть на это тело вечно. Как тебе удается держать себя в такой форме», «Уберите детей от экранов», - пишут пользователи сети.

Добавим, что Лопес всегда старается выглядеть на все 100%. Она много занимается спортом, поэтому может себе позволить хвастаться телом в миниатюрном купальнике.

Напомним, что эффектная Дженнифер Лопес сжала бюст ремнями, доведя до экстаза: "25-летние позавидуют".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес "поджарила" достоинства в купальнике с непристойным декольте: "Джен, не балуйся!".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес выставила напоказ свое главное "богатство": "Аж сердце прихватило".