Актриса та співачка Дженніфер Лопес сколихнула Мережу занадто зухвалим образом

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 51-річної зірки в Instagram опублікували цікаве фото, на якому Джей Ло постала в божевільному вбранні.

Так, знаменитість, над якою час непідвладний, ще раз довела, що дасть фору будь-яким молоденьким красуням.

Лопес позувала, швидше за все, в одному зі своїх сценічних образів, одягнувшись в сукню, що складається з напівпрозорої довгої спідниці з божевільним розрізом до стегна і верху зі шкіряними ременями, якими та зухвало стягнула свої "диньки".

Босоніжки на високій шпильці, яскравий макіяж в бронозвих тонах і зачіска з ефектом мокрого волосся доповнили цей шикарний лук.

Користувачі із захопленням кинулися коментувати побачене, не шкодуючи компліментів:

"Така красива 🙌"

"Поза шику!!!"

"Елегантна і красива, люблю тебе😍"

"Вона навіть не виглядає так, ніби хоч на трохи постаріла. Вона така чудова"

"Ніхто не встоїть від такого видовища"

"25-річні позаздрять"

Раніше ми розповідали, Лопес довела публіку до сліз, виставивши зворушливе відео зі своїми двійнятами. Еммі і Максу днями виповнилося 13 років. Зірка здивувалася, як швидко летить час, і присвятила дітям пісню.

"Я написала цю пісню "Крок за кроком", коли близнюкам було шість тижнів... Макс вже намагався згорнутися калачиком і встати зі стільця... Я подумала: "Куди ти йдеш, малюк? Куди ти біжиш?" Все, що я могла подумати, це перш, ніж вони стануть бігати навколо , - я хотіла б, щоб все це сповільнилося! І наступне, що я бачу... бум... 13!", - Дженіфер вилила душу в підписі.

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