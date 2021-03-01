Журналистка, активистка и поэтесса Юлия Бабич, которая в конце 2020 года родила дочь Эмму от бывшего политузника режиссера Олега Сенцова, поделилась неожиданным рассказом об Олеге Виннике

Пост на своей странице в Facebook, Бабич сделала еще в 2018 году, но теперь подняла его своим новым комментарием.

Юлия призналась, что не была фанаткой Винника и любила его потроллить. Но один случай изменил все.

Она случайно попала на автограф-сессию певца в одном их ТРЦ Киева, когда выбежала туда в обеденный перерыв купить конверт.

Внезапно в торговом центре она увидела улыбающегося Олега Винника с розой, предназначенной для нее, и на «автомате» поцеловала его в щеку в знак благодарности.

«Это ты, чтобы оставить помаду на моей щеке?» — «Это я, чтобы вы не успели спросить, какая у меня любимая песня. Как относительно селфи?» — «Давай», — передала поэтесса состоявшийся диалог, признавшись, что после того случая уже не может троллить Винника так, как делала до личной встречи с ним.

«Ну вот. Дотроллилась. Весь мой троллинг в трубу. Потому что как троллить человека, который дарит тебе цветы? Он победил меня одной розой», — написала Юлия.

Такая история вызвала бурную реакцию в Сети.

«Это мир перевернулся. Или Винник критикантов отслеживает и привлекает», «Пропала Юля .... плачу...», «Вот это кино», «Вот это поворот!», «Хорошая пара!», «Да это фсьо! Это - секта! Теперь ежедневно будем читать посты Юли о голубоглазого красавца», «Ужас», «Ну ты даешь», «И ты попалась», - писали в комментариях.

Напомним, Сенцов умилил снимком новорожденной дочери: "Такое красивое имя!"

Как сообщала Politeka, стало известно, кто родил разведенному Олегу Сенцову дочь, появилось новое фото.

Также Politeka писала, что драма со слезами разыгралась между Винником и его "бывшей девушкой" на Голосі країни: "Держался как мог"