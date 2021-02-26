Любимчик "волчиц" Олег Винник оказался в щекотливой ситуации на шоу "Голос країни" - эмоции через край

Как передает Politeka.net, на официальной страничке проекта в Инстаграм опубликовали любопытные кадры неожиданной встречи 47-летнего Винника со своей якобы бывшей девушкой, тоже певицей (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, одна из участниц в следующем эфире "Голосу країни" окажется девушкой, в которой Винник узнает свою "бывшую возлюбленную". Судя по отрывкам, артист выбежит к ней на сцену и приведет за судейское кресло, усадив к себе на колени. Также показан трогательной момент, как Винник вытирал слезы на лице девушки.

"Боже, Никита, извини", - обратилась она, скорее всего, к своему нынешнему возлюбленному.

"Никита, не ревнуй, береги это сердце...", - добавил Винник, продолжая обнимать симпатичную блондинку.

"Я тебя буду ждать", - сказал артист ей на прощание.

После этого зрителям показали, как Винник сидит в замешательстве у основания сцены и, видимо, с трудом приходит в себя после этой неожиданной встречи.

"Слушайте, почему так тяжко? Не, ну, правда, я держался, как мог", - обратился Олег к своим коллегам-тренерам, которых также очень удивило случившееся.

Пользователи кинулись с жаром обсуждать увиденное. Многие отметили, что подобные ситуации с внезапным появлением "бывших" уже не новинка, такое и раньше бывало в предыдщих сезонах.

"Голос превратился в дом два🤡"

"переключились на любовные приключения Винника 😂"

"Важен только голос 🤡👏 говорили они..."

"Та какая там колишня, очередная вовчиця😅"

"А зачем нужно было затевать эту всю фигню с «Важливий тiльки голос» если каждый выпуск у вас (то Тина и Надя борются за сердце Олега, то Дан ревнует Тину к Олегу, то Олег подкатывает к Наде, а Дантес ревнует, а сейчас бывшая Олега Винника..) Сейчас на эту бедную женщину польётся хейт 🗿"

"Возможно это просто сестра или близкая подруга"

"Аж до мурашек😢"

Напомним, что Олег Винник и Дорофеева сцепились на "Голосі країни", Кароль тоже в деле: "Я буду бороться!".