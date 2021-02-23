Украинский певец Олег Винник в своем интервью рассказал, что ему пришлось пережить

Артист родился в одном из сел в Черкасской области, пишет Politeka.net. С детства Винник занимался творчеством, принимая участие в школьных концертах.

Первые деньги артист стал зарабатывать в юности, играя на свадьбах и дискотеках. К слову, на тот момент Олег играл на гитаре, лишь позже в нем разглядели и певческий талант.

В недавнем интервью артист рассказал, что на свадьбах случалось всякое. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Никогда не забуду... Кушать же хочется музыкантам. Накрыли нам стол и кто-то приходит: "Вы кто?" - "Музыканты" - "Бегите отсюда тут люди сядут", - вспомнил Винник, рассмеявшись.

По словам певца, приходилось выступать в экстремальных условиях, не взирая на погоду.

Кроме того, Олег вспоминает, что на свадьбах всегда случались драки, и приходилось возить с собой топоры на всякий случай, к счастью, их не приходилось использовать.

Напомним, Олег Винник родился 31 июля 1973 года.

Артист в рамках культурного обмена попал в Германию. Благодаря успешному труду, певец попал на афишу мюзикла. Винник выступал в качестве актера на сцене Люнебургского театра, где исполнял партии в опере «TOSCA» и оперетте «PAGANINI».

Певец совершенствовал умение к пению. В результате обучения в Гамбурге Олег отшлифовал свое мастерство, заработав голосовой диапазон лирико-драматического тенора. Позже певец вернулся на Родину.

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